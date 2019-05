Rebecca Lou kommt für drei Gigs nach Österreich

Mit einer rockigen "In Your Face"-Attitude konnte Rebecca Lou sich in ihrem Herkunftsland Dänemark bereits einen Namen machen. Auf Tour mit Rockbands wie Velvet Volume und Le Butcherettes“ und nicht zuletzt auf dem SPOT Festival beeindruckte sie mit ihrer kraftvollen Live Performance.

Aufgewachsen in einem kleinen Dorf, widersprach Rebecca schon in ihrer Jugend der gesellschaftlichen Norm. Schnell zog es sie in die Großstadt, wo sich die Kämpfernatur in der Punk-Rock Szene von Kopenhagen etablierte.

Nicht nur in ihrer Liebe zur Musik, sondern auch auf den Straßen der City lebt sie den Riot-Lifestyle als Mitglied der Girls-Motorrad-Gang "knallert kragerne" aus. Als Stimme der neuen Frauen-Bewegung steht die Sängerin zudem für Feminismus und Frauenrechte ein.

Save the Dates:

Dienstag, 7. Mai 2019 im Wohnzimmer Klagenfurt

Mittwoch, 8. Mai 2019 im Fluc Wien

Donnerstag, 9. Mai 2019 im Spielboden Dornbirn

