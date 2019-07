Sasami stellt im Werk Wien ihr Debütalbum vor

Sasami macht seit fast einem Jahrzehnt Musik – ihre Homebase ist die Gegend um Los Angeles. Musikalisch ist sie mehr als umtriebig: Sie spielt French Horn in Orchestern und Studios, Keyboard und Gitarre bei lokalen Rockbands (Dirt Dress, Cherry Glazerr) und wirkt auch bei diversen Albumproduktionen mit (Avi Buffalo, Curtis Harding, Wild Nothing, Hand Habits etc).

Weiters produziert sie Tracks für angesehene KünstlerInnen wie Soko – und hat sich damit ihren Ruf als Musik-Wizard erworben. Außerdem ist Sasami eine engagierte Musiklehrerin in Los Angeles. Sie tourte zweieinhalb Jahre am Stück mit dem Spitznamen "Synth Queen" durch die Welt, nun stellt sie ihr selbstbetiteltes Debütalbum vor.

Save the Date:

Samstag, 14. September 2019

Das Werk (Spittelauer Lände 12, 1090 Wien)

Weiter Infos zum Konzert und TICKETS finden Sie HIER.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lfd)