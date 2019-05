Seven bringt Schweizer Soul ins Wiener Wuk

Die TV-Show "Sing mein Song – Das Tauschkonzert" machte Seven im April 2016 weit über die Grenzen seiner Schweizer Heimat hinaus bekannt. Gefühlvoller Soul ist sein Markenzeichen. Mehr als zehn Studioalben hat der Sänger seit 2002 veröffentlicht und über 250.000 Exemplare verkauft.

In Deutschland sind nicht nur die Fantastischen Vier Fans des Schweizers Seven, auch Xavier Naidoo war sofort begeistert: "Ich hatte von Seven ja schon mal gehört, aber als ich ihn dann live gesehen habe... da war ich natürlich hin und weg. Seven ist nicht nur ein unfassbarer Sänger, sondern auch ein unglaublich geiler Entertainer."

Logisch, dass das seine Eintrittskarte in Naidoos Sendung "Sing meinen Song" war. Danach folgte eine große Clubtour und anschließend war Seven "Special Guest“ auf der Arena-Tournee der Fantastischen Vier. Am 16. Mai gibt der Schweizer ein Konzert in Wien.

Save the Date:

Donnerstag, 16. Mai 2019

WUK, Wien

Einlass: 19 Uhr

Beginn: 20 Uhr

Support: Paulo Mendonca

TICKETS für den Wien-Gig von Seven gibt es HIER.

