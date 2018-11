Sherlock-Schurke Moriarty bei der Vienna Comic Con

So prägnant Benedict Cumberbatch dem legendären Meisterdetektiv Sherlock Holmes seinen Stempel aufdrückte, so sehr begeisterte Andrew Scott als kriminelles Genie James Moriarty. Im Kino war der "Sherlock"-Fiesling auch schon als Bösewicht zu sehen. In "James Bond 007 - Spectre" (2015) intrigierte er als Geheimdienstler C.

Ohne heimtückisches Lächeln und gefletschte Zähne kann man den Schauspieler demnächst in Wien erleben. Andrew Scott besucht die VIECC Vienna Comic Con. Am 17. November steht er für Autogramme und Fotos auf dem Red Carpet zur Verfügung.

Zu den weiteren Stargästen des Events zählen unter anderem David Morrissey (der Governor aus "The Walking Dead"), Sean Biggerstaff (Quidditch-Captain Oliver Wood in "Harry Potter") und John Noble (Sherlock Holmes' Vater Morland in "Elementary").

Mehr Infos zur VIECC Vienna Comic Con finden Sie auf der offiziellen Website des Events.

(lfd)