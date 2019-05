Sketches on Duality stellen ihr Debütalbum vor

Sketches on Duality eröffnen mit ihrer Mischung aus Hip-Hop, britischem Rap und Jazz eine Welt der Möglichkeiten. Den fünf Musikern aus Wien geht es darum Akzente zu setzen und zu zeigen, dass es vor allem die Vielfalt ist die unsere Welt so

besonders macht. Dies ist besonders in den kraftvollen live Performances der Band zu spüren.

Hip-Hop gespielt mit der Energie einer Rock Band, gespickt mit feinen Phrasierungen und poetischen Texten. Es geht um Liebe, ums Menschsein, um den Versuch das Leben mit wissenschaftlichen Theorien und Erkenntnissen zu erklären

um schlussendlich doch wieder feststellen zu müssen, dass einzig das Herz die richtigen Entscheidungen treffen kann. Als Stretch Music bezeichnet, lädt der Sound zum Tanzen ein, will mitreisen, Grenzen sprengen und energetisieren.

Anfang Juni stellt das Quintett sein Debütalbum "Spectrum" (9Star Records) vor.

Save the Date:

Sonntag, 2. Juni 2019, 20.30 Uhr

Porgy & Bess (Riemergasse 11, 1010 WIEN)

TICKETS für die Album-Release-Party von Sketches und Duality finden Sie HIER.



