The BossHoss kommen in die Wiener Stadthalle

Vor knapp 14 Jahren sattelten sieben furchtlose Musiker in Berlin-Mississippi ihre Trucks, setzten die Stetsons auf und fuhren mit Satteltaschen voller Rock'n'Roll los, die noch ahnungslose Republik zu rocken. Boss, Hoss, Russ, Guss, Hank, Frank und Ernesto - The BossHoss - stürmten von Erfolg zu Erfolg.

Acht mit Platin ausgezeichnete Longplayer, restlos ausverkaufte Tourneen und euphorische Festivalauftritte säumten ihren Weg, ebenso wie zahlreiche Auszeichnungen, so die Goldene Kamera, der Echo und der World Music Award. Besondere Anerkennung fanden The BossHoss als Gastgeber der populären "Sing meinen Song-Staffel" und als Coaches von "The Voice of Germany".

Dabei begann alles mehr als Spaß unter Freunden. Als sich The BossHoss Anfang 2004 in Berlin gründeten, wollten sie mit ihren lässigen Country- und Skiffle-Versionen großer Pophits die Partys von Bekannten aufmischen. Ihr Debütalbum "Internashville Urban Hymns" ging allein in Deutschland über 250.000 Mal über den Ladentisch.

Mehr als eineinhalb Millionen verkaufte Tonträger später bringen The BossHoss jetzt ihre achte Studioplatte "Black is Beautiful" heraus und bringen die neuen Songs (sowie ihre bekannten Nummern) auf einer ausgedehnten Tour unters Volk.

Save the Date:

Mittwoch, 27. März 2019, 19 Uhr

Wiener Stadthalle, Halle D

