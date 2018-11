The Wombats rocken das Wiener Gasometer

Mit dem im Februar 2018 veröffentlichten Album "Beautiful People Will Ruin Your Life" bekräftigen The Wombats ihren Ruf als eine der besten Gitarren-Pop-Sensationen der Gegenwart. Und ihr Erfolg gibt ihnen recht: Nicht nur ihre Headline-Performance in der Brixton Academy im Juni 2017 zum 10-jährigen Jubiläum ihres Platin-gekrönten Debütalbums "A Guide To Love, Loss & Desperation" war in weniger als 24 Stunden ausverkauft, sie spielten auch zwei Sold-Out-Shows im Sydney Opera House.

Die aktuelle Platte entstand vorwiegend in Long-Distance-Songwriting-Sessions zwischen London, Oslo und L.A. mit einigen äußerst intensiven, zweiwöchigen gemeinsamen Sessions in Norwegen. The Wombats reizen mit ihrem neuesten Streich die Grenzen der Alt-Pop-Innovation mit einer üppigen, ultramodernen Indie-Soundlandschaft aus, umgeben von Blade-Runner-Synths, Future-Grooves, himmlischen Solos und Weltraummelodien.

Live kann man die neuen und alten Hits der Wombats Mitte Februar 2019 im Gasometer hören.

TICKETS für den Wien-Gig sind HIER erhältlich.

Save the Date:

Donnerstag, 14. Februar 2019

Planet.tt Bank Austria Halle Gasometer

Doors: 19 Uhr

Show: 20 Uhr

Support: Circa Waves

