Großer Klassiker 27. März 2019 05:31; Akt: 27.03.2019 07:25 Print

Theater-Premiere in der Badewanne

von F. Holzer - Tennessee Williams' "Endstation Sehnsucht" gilt seit über 70 Jahren als Weltliteratur. Und als jener Klassiker, der Darstellern am meisten abverlangt. Am Freitag ist am Volkstheater Premiere.