Tickets für BEST OF AUSTRIA 2019 gewinnen

Es war das absolute Gipfeltreffen der rot-weiß-roten Superstars. Eigentlich wollte man nur die Wiener Stadthalle im Juni 2018 zu ihrem 60er mit einem "Ständchen" der besonderen Art hochleben

lassen. Doch schnell war klar, dass hier etwas ganz Großes passierte, ein Höhepunkt in der langen Erfolgsgeschichte des Austro-Pop. Alle waren sie da, die Urgesteine der heimischen Musikszene und die jungen Durchstarter, die dem Austro-Pop zu neuen Höhenflügen verhelfen. Sie sangen nicht nur ihre eigenen Hits, sondern überraschten auch mit völlig neuen Duetten und Interpretationen.

Es war ein Abend voll unvergesslicher Momente: Marianne Mendt sang so berührend "gemeinsam" mit Georg Danzer, dass im Publikum kaum ein Auge trocken blieb. Stefanie Werger, durch den Jubel der Fans immer noch "Stoak Wie A Felsen", brachte die Stadthalle zum Kochen. Gert Steinbäcker und Schiffkowitz ließen einen Teil von STS wieder auferstehen - und wurden dabei tatkräftig von OPUS unterstützt, eine frisch-saftig-steirische Kombination. Auch die aktuellen Chartstürmer Seiler

und Speer oder Pizzera & Jaus berührten mit ihren klassisch arrangierten Hits und schafften ein völlig neues Sounderlebnis. Conchita verneigte sich mit "Walk Away" vor dem großen Udo Jürgens. Und das Grande Finale gehörte natürlich der Nummer 1 vom Wienerwald, Wolfgang Ambros, der mit einem Chor aus Tausenden Besuchern den Zentralfriedhof leben ließ.



Ihnen allen verlieh der legendäre Produzent und Komponist Christian Kolonovits mit seinem 70-köpfigen Symphonieorchester einen wunderbaren, opulenten Klang, der dem Abend eine weitere

ganz besondere Note verlieh. "Alter und neuer Austro-Pop in respektvollem und musikalischem Miteinander vereint auf einer Bühne, verbunden und veredelt durch ein siebzigköpfiges Orchester, hat mich begeistert und tief beeindruckt. Ein magisches Feuerwerk österreichischer Identität mit

unendlicher Strahlkraft!" so Kolonovits.

Neuauflage

"BEST OF AUSTRIA MEETS CLASSIC" war rundum ein voller Erfolg - für die Fans in der Stadthalle, als auch für ein großes TV-Publikum der ORF-Übertragung. Für die Interpreten selbst war es ein Event der Extraklasse. Darum kommen die oben Genannten 2019 noch einmal zusammen, um dem Austro-Pop gemeinsam ein Denkmal zu setzen. Für diese Neuauflage konnten zusätzlich zum bereits bestehenden Line Up weitere Stars gewonnen werden: Die virtuose Ina Regen und Shootingstar Mathea sowie EAV feat. LEMO (alle aktuell auch für den AMADEUS nominiert) bereichern die Starriege vor einem der schönsten Denkmäler Wiens - am 3. Juli vor der Traumkulisse von Schloss

Schönbrunn.

