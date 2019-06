Tickets für The 1975 und Scooter in Wien gewinnen

Freiluftkonzerte für ein großes Publikum sind in Wien Mangelware, sieht man vom Angebot der Arena und den Schönbrunn-Konzerten ab. Mit der METAStadt gibt es nun eine weitere Open-Air-Location mit großem Fassungsvermögen.

Das Areal bietet zahlreiche Bühnen, darunter auch das METAField unter freiem Himmel, das Anfang Juli mit einem hochkarätigen Line-up eingeweiht wird:

Montag, 8. Juli: The 1975

Support: Two Door Cinema Club, The Japanese House

Dienstag, 9. Juli: Greta van Fleet

Support: The Hunna

Donnerstag, 11. Juli: Scooter

Support: Grossstaftgeflüster, Kurt Razelli

"Heute.at" verlost je 2 x 2 Tickets für alle Veranstaltungstage. Reguläre Tickets und weitere Infos finden Sie auf der Arcadia-Website.

Das Gewinnspiel ist bis 4. Juli 2019 (23.59 Uhr) aktiv. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Namen der Gewinner werden an den Veranstalter weitergeleitet. Die Gewinner können sich ihre Tickets gegen Vorzeigen eines Lichtbildausweises an der Abendkassa des Events abholen.

