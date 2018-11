Tickets für die Wien-Show der FANTA 4 gewinnen

Es gibt keine wie sie. DIE FANTASTISCHEN VIER, die unverwüstlichen Wegbereiter des deutschen Sprechgesangs, cruisen auch im dreißigsten Jahr ihrer Karriere noch durch die Lande. Am 9. Jänner 2019 machen sie auf ihrer "Captain Fantastic Tour" auch in Wien halt.

Das Quartett ist sich und ihren Fans mehr als ein Vierteljahrhundert treu geblieben. Neun Studioalben und große Hits wie "Sie ist weg", "MFG", "Troy", "Ernten was wir säen" oder "25" vom letzten Album machen ihre Live-Konzerte zu umjubelten "Best-of-Shows" für inzwischen drei Generationen.

Gold- und Platinplatten, Echos, 1Live Kronen, Viva Cometen, der Paul-Lincke-Ring, die Goldene Kamera, GQ Männer des Jahres - das ist nur eine kleine Auswahl an Auszeichnungen, die Michi Beck, Smudo, And.Ypsilon und Thomas D entgegennehmen konnten.

