Udo Lindenberg gibt sich in der Stadthalle die Ehre

Seit 31. Mai 2019 ist Udo Lindenberg mit seiner Panik-Tournee in Deutschland unterwegs. Alle 23 Shows, neun davon schon Zusatztermine, waren bzw. sind restlos ausverkauft. Das Interesse am mittlerweile 73 Jahre alten Musiker ist so groß, dass die Tour 2020 fortgesetzt wird.

Dann kommt Lindenberg auch nach Österreich. Am 20. Juni 2020 gibt es in zum einzigen Mal in der Wiener Stadthalle zu sehen. Und das sollte man sich nicht entgehen lassen. Die Show, die da auf die Beine gestellt wurde, hat es wirklich in sich.

19 Trucks sind notwendig, um das gesamte technische Equipment, darunter eine 250 Quadratmeter große LED-Videowall, von einem Auftrittsort zum nächsten zu transportieren. Die gesamte Crew besteht 80 Musikern, Sängern und Tänzern. Neben der Musik wird den Fans Licht,- Laser- und Pyroshow geboten.

Tickets für das einmalige Konzerterlebnis gib es ab dem 26. Juni um 10 Uhr HIER zu kaufen.

