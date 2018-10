"Avengers 4"-Trailer für 2018 bestätigt

Geht es um große Projekte, übt sich Disney in Verschwiegenheit. Mit eiserner Disziplin werden noch so kleine Details zurückgehalten und potentielle Lecks gestopft. Für "Avengers 4" schraubten der Produktionsgigant und Tocherfirma Marvel Studios die Geheimhaltung aber noch einmal einen Level nach oben.

Ende April 2019 startet der Comic-Movie-Blockbuster weltweit in den Kinos. Knapp fünf Monate davor wurde noch nicht einmal der offizielle Titel des Films bekanntgegeben, von Szenen- oder bewegten Bildern ganz zu schweigen.

Vorschau angekündigt

Die Sorge unter den MCU-Fans wuchs stetig an. Schließlich müsste Disney für "Avengers 4" nicht wirklich die Werbetrommel rühren. Der letze Teil - "Avengers: Infinity War" - spielte an den internationalen Kinokassen über zwei Milliarden Dollar ein. Auch ohne ein einziges Plakat würden die Fans wohl für die Fortsetzung in die Lichtspielhäuser strömen.

Gegenüber dem Journalisten Erick Weber (via "Screen Rant") gab Kevin Feige nun aber Entwarnung. Der Trailer kommt "vor Ende des Jahres" erklärte der Boss der Marvel Studios. Spätestens in zwei Monaten wird damit auch der Titel des Films bekanntgegeben.

"Avengers 4" startet am 25. April 2019 in den österreichischen Kinos.

(lfd)