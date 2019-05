"Bösewicht" Godzilla will doch nur helfen

Dass das gigantische Monster doch eigentlich ganz "gutmütig" ist, weiß man spätestens seit dem Reboot der Godzilla-Reihe 2014. Dass der gute Godzilla dabei massenhaft Menschen tötet, ist nur ein blöder Zufall, denn die Menschen sind ihm egal.

Gegen drei Monster-Gegner

In der Fortsetzung hat es das Monster gleich mit drei Gegnern zu tun: der Riesenmotte Mothra, dem Drachen Rodan und dem dreiköpfigen Ghidorah, allesamt Monster, die in den japanischen Vorlagen seit Jahrzehnten bekannt sind.

Natürlich gibt es auch einen Plot, der mit Millie Bobby Brown ("Stranger Things"), Vera Farmiga ("Bates Motel") und Charles Dance ("Game Of Thrones") auch wirklich gut besetzt ist. Gleichzeitig muss sich die Story hier komplett den gigantischen Monsterkämpfen unterwerfen, was "Godzilla II – King Of The Monster" ab Freitag trotzdem zu perfektem Popcornkino macht.



