"König der Löwen"-Trailer zeigt den neuen Scar

Der junge Simba (im O-Ton von Donald Glover gesprochen) wird von seinem Vater Mufasa (James Earl Jones) darauf vorbereitet, als gütiger König über die Savanne zu regieren. Mufasas Bruder Scar (Chiwetel Ejiofor) will jedoch auch den Thron besteigen und heckt einen teuflischen Plan aus...

Gewohnt böse präsentiert sich Scar auch im neuen Trailer von "Der König der Löwen". Zeit für verspielte Großkatzen-Szenen, pädagogisch wertvolle Vater-Sohn-Gespräche und ein wenig Gesang muss aber auch sein. Am Ende des Clips stimmen Simbas Kumpels Timon (Billy Eichner) und Pumbaa (Seth Rogen) "The Lion Sleeps Tonight" an.

"Der König der Löwen" startet am 18. Juli im Kino. Hier noch zur Einstimmung ein paar Bilder aus dem Originalfilm (1994):

Der König der Löwen (1994)



(lfd)