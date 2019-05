Stallone in Paraderolle 30. Mai 2019 17:02; Akt: 30.05.2019 17:23 Print

"Rambo: Last Blood" - Der erste Trailer ist da

Sylvester Stallone ist zurück. In "Rambo: Last Blood" zieht er ein fünftes Mal als Vietnamveteran John Rambo in den persönlichen Krieg.