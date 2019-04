10 x 2 Karten für WENN DU KÖNIG WÄRST gewinnen

Magie der alten Schule trifft auf moderne Welt im epischen Abenteuer "Wenn du König wärst" (Originaltitel: "The Kid Who Would Be King"). Alex (Louis Ashbourne Serkis) hält sich für unscheinbar, bis er über das mythische Schwert im Stein, Excalibur, stolpert.

Nun muss er seine Freunde und Feinde zu einer Ritterrunde vereinen und zusammen mit dem legendären Zauberer Merlin (Patrick Stewart) gegen die boshafte Magierin Morgana (Rebecca Ferguson) antreten. Die Zukunft ist in Gefahr – und Alex muss die Rolle des Anführers übernehmen, die er nie für möglich gehalten hätte.

Der Trailer von "Wenn du König wärst":

Das Gewinnspiel ist bis 21. April 2019 (08.00 Uhr) aktiv. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

