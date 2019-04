Alle Filmtode von Sean Bean zum 60er des Stars

Er spielte den verräterischen 006 im Bond-Film "Goldeneye", verlor in "Game of Thrones" seinen Kopf und sorgte für eines der bekanntesten Memes in der Geschichte des Internet ("Man spaziert nicht einfach so nach Mordor!")...

Sean Bean wurde am 17. April 1959 im englischen Sheffield geboren. Die Figuren, die er in Film und Fernsehen verkörpert, springen regelmäßig über die Klinge. Mehr dazu finden Sie in unserer Bildstrecke (siehe oben) sowie in dieser YouTube-Compilation:

Wir wünschen Sean Bean noch viele legendäre Filmtode (und zumindest ein paar Rollen ohne tragisches Ende) und selbstverständlich alles Gute zum Sechziger!



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lfd)