Wird Angelina Jolie zur Marvel-Superheldin?

Die 43-jährige Schauspielerin könnte demnächst ihr Comic-Superhelden-Debüt geben: Wie "Hollywood Reporter" berichtet, ist Angelina Jolie derzeit in Gesprächen mit Marvel. Es geht um eine Rolle in der geplanten "Eternals"-Verfilmung, bei der Chloe Zhao Regie führt.

Bisher ist nicht bekannt, für welchen Part Jolie verhandelt wird, allerdings behauptete ein Insider gegenüber dem Magazin, dass der Film eine Liebesgeschichte zwischen den Charakteren Ikaris, der von kosmischer Energie angetrieben wird, und Sersi, die seit jeher unter Menschen lebt, erzählen wird.

Weitere Details über den Film sind noch streng geheim, allerdings ist davon auszugehen, dass die Comic-Reihe von Jack Kirby aus dem Jahr 1976 die Grundlage des Streifens bildet.

Jolie dreht nebenbei "Maleficent 2"

Derweil steht Jolie auch für den zweiten Teil des Disney-Erfolgsfilms "Maleficent" vor der Kamera. Die Fortsetzung der Dornröschen-Adaption soll noch 2019 in die Kinos kommen. Mit dem Datum wurde auch der amerikanische Titel des Streifens präsentiert: "Maleficent: Mistress Of Evil", was im Deutschen so viel heißt wie "Meisterin des Bösen".

"Ich liebte meine Rolle"

Vor wenigen Monaten erst hatte Angelina Jolie gegenüber "Entertainment Weekly" erklärt, wie sehr sie die Rolle genossen hatte:

"Es ist witzig, wenn die Leute sagen, man wäre offensichtlich ein großartiger Bösewicht. Sie war als kleines Kind einfach mein Favorit. Ich hatte total Angst vor ihr, wurde aber auch von ihr angezogen. Ich liebte sie. Es gab einige Besprechungen darüber, bevor ich die Rolle bekam und ich wurde von meinem Bruder angerufen, der sagte 'Du musst dafür deinen Namen auf die Liste setzen!'"



