"Angry Birds" lassen im 2. Teil die Sau raus

In der "Angry Birds"-Fortsetzung geht's schweinisch zu. Denn eine Gefahr bedroht die Piepmatze und ausgerechnet ihre grunzenden Gegner warnen die gefiederten Helden.

Bisher amüsierten sich die grunzenden Ungustln, indem sie zwickende Krabben auf die ahnungslosen Vögel regnen ließen. Umgekehrt schossen die Piepmatze ihre überdimensionale Steinschleuder, um die Schweine aus den Socken zu pfeffern.

Deshalb kommt das erste Friedensangebot von Leonard auch nicht so toll an. Als das grüne Schwein die geflügelten Sympathieträger warnen will, wird er von Red gleich einmal wie ein Truthahn verschnürt.

Red und Leonard haben einiges vor sich, wenn sie alles zum Guten wenden wollen. Aber nur gemeinsam können sie triumphieren.

Eines wollen wir schon vorab verraten: Die Tiere müssen sich warm anziehen (siehe Trailer und Fotoshow oben).

"Angry Birds 2" kommt am 19.9. in Österreichs Kinos.

