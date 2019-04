Ausnahmsweise ist Johnny Depp wieder menschlich

Wenn er nicht als überschminkter Pirat ("Fluch der Karibik") oder bleicher Hexer ("Phantastische Tierwesen"), als entmenschlichtes Computerhirn ("Transcendence") oder verrückter Hutmacher ("Alice im Wunderland") über die Kinoleinwände geistert, kann Johnny Depp auch richtig gewöhnlich aussehen.

In seinem neuen Film "The Professor" mimt Depp einen Uni-Prof, der mit einer niederschmetternden Diagnose konfrontiert wird. Sechs Monate hat der Mann nur noch zu leben, höchste Zeit also, endlich wieder ein wenig Freude zu empfinden. Mit seinen Studenten (unter anderem Zoey Deutch, "Why Him?") gönnt sich der Professor Joints und Bier, seiner untreuen Gattin (Rosemarie DeWitt) geigt er die Meinung.

Johnny Depp

In den Vereinigten Staaten kommt "The Professor" Mitte Mai ins Kino. Einen Starttermin für Österreich gibt es noch nicht.





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lfd)