Austin Butler wird für Biopic zu Elvis Presley

Unter der Leitung von Regisseur Baz Luhrmann wird ab kommendem Jahr ein Biopic über Elvis Presley entstehen, das den beispiellosen Aufstieg des Musikers aus ärmlichen Verhältnissen in Mississippi hin zur lebenden US-amerikanischen Legende zeigen soll. Auch die Beziehung zwischen Elvis und seinem Manager Colonel Tom Parker soll in dem noch namenlosen Drama eingehender behandelt werden. Dass Oscar-Preisträger Tom Hanks den Part des Managers übernehmen wird, ist schon länger bekannt.

Tom Hanks als Manager vom King

Nun wurde auch der Hauptdarsteller gefunden. Laut dem Branchenblatt "Deadline" handelt es sich dabei um Austin Butler. Der 27-jährige Schauspieler soll sich im Casting unter anderem gegen One-Direction-Star Harry Styles durchgesetzt haben. Neben Auftritten in Serien wie "The Carrie Diaries" und "The Shannara Chronicles" spielt er auch in den beiden Filmen "The Dead Don't Die" und "Once Upon A Time In Hollywood" mit.

Besondere Unterstützung erhält Butler von seiner Freundin Vanessa Hudgens. Die "High School Musical"-Darstellerin freute sich auf ihrem Instagram-Account über das Rollenangebot für ihren Liebsten. "Ich kann es kaum erwarten. So stolz auf meinen Schatz", schrieb sie dort.

(baf)