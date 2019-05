"Avatar 2" kommt erst 2021 ins Kino

Der zweite Teil von James Camerons Science-Fiction-Saga "Avatar" sollte eigentlich Ende 2019 in die Kinos kommen. Nun hat sich das Produktionsstudio allerdings dazu entschlossen, noch bis Dezember 2021 zu warten. Aufgrund dessen werden auch die anderen beiden geplanten Teile (3&4 erst später im Kino laufen).

In der Zwischenzeit können sich die Zuschauer mit "Star Wars'-Filmen die Zeit vertreiben. Disney entschloss sich nämlich, drei neue Filme der Saga auf die große Leinwand zu bringen (heute.at berichtete).

Spielt Vin Diesel mit?

Derweil spekulieren Fans fleißig, ob Action-Star Vin Diesel möglicherweise eine Rolle im "Avatar"-Franchise übernehmen wird. Diesel teilte nämlich ein Video auf Instagram, in dem er mit James Cameron am Set zu sehen ist und in dem er starke Andeutungen macht, dass die beiden gemeinsame Sache machen.

Der "Guardians of the Galaxy"-Darsteller erklärt in dem Clip: "Es ist lange überfällig, es gibt eine Person in Hollywood, mit der ich immer zusammenarbeiten und von der ich immer lernen wollte, und alle Dinge kommen zu denen, die warten, denke ich."



(LM)