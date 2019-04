"Avengers" Easter Egg gibt Hinweis, was noch kommt

"Avengers: Endgame" ist das erste Marvel Movie, das im Abspann keine zusätzliche Szene hat, die darauf hinweist, wie es weitergeht. Seit Iron Man 2008 kam bisher in jedem Film ein solcher Clip vor.

Easter Egg ist der Hammer

Ganz ohne Hinweis auf die Zukunft kommt aber auch der neueste Avengers-Film nicht aus. Denn hält man bis ganz zum Schluss durch, ist doch noch ein Easter Egg versteckt. Wenn ganz am Ende des Abspanns der Bildschirm schwarz wird und nur noch das Marvel Studios Logo zu sehen ist, hört man ein Geräusch, als wenn ein Hammer auf einen Amboss schlagen würde.

Hinweis auf die Zukunft der Marvel-Helden

Dieses Geräusch versetzt Nerds und Marvel-Kenner überall auf der Welt in Ekstase. Viele Fans und auch die üblicherweise gut informierten Branchenjournalisten des "Hollywoodreporter" glauben, dass dieses Geräusch verraten könnte, wohin das Marvel-Universum steuert.

Einige der plausibelsten Theorien, was das Hämmern bedeuten könnte

(Leider lässt es sich dabei nicht vermeiden, Details aus "Avengers: Endgame" zu verraten. Das ist eine dicke, fette SPOILER-Warnung)

Thor schmiedet einen neuen Hammer

Das letzte Mal als Chris Hemsworth (Thor) seinen Hammer Mjolnir sah, verschwand Captain America damit in die Vergangenheit. Der Held kehrt zwar zurück, der Mjolnir bleibt aber verschwunden.

Das Schmiede-Geräusch könnte also darauf hinweisen, dass Thor einen neuen Hammer schmiedet. Vielleicht schenkt er ihn ja Valkyrie (Tessa Thompson), die die neue Königin von Asgard ist und dringend eine schlagkräftige Waffe gebrauchen könnte.

Geräusch kein Hinweis auf die Zukunft, sondern erklärt die Vergangenheit

Woher bekam Captain America den neuen Schild für Sam Wilson (Anthony Mackie), nachdem Thanos (Josh Brolin) den alten ruiniert hat? Das Hämmern konnte das erklären.

Ein neuer Iron Man entsteht

Die weitverbreitste Theorie ist, dass das Hämmern auf Iron Mans Anzug verweist. Wer sich noch an "Iron Man" aus dem Jahr 2008 erinnert: Als Tony Stark damals, gegangen in einer Höhle in Afghanistan, seinen allerersten Anzug bastelte, soll sich das Geräusch genauso angehört haben. Es wird also spekuliert, dass ein neuer Iron-Man-Anzug entsteht. In den Comic-Vorlagen wird James Rhodes (Don Cheadle) der neue Held im Metallpyjama und löst Tony Stark ab.

Iron Lad hat seinen ersten Auftritt

Durch die Fusion der Disney Studios mit Fox ergeben sich komplett neue Möglichkeiten. Früher waren viele Superhelden für Marvel tabu. Das hat sich durch den Zusammenschluss der Firmen geändert. Es könnte also sein, dass bald die Fantastic Four auftauchen. Oder besser gesagt: Die Young Avengers. Nathaniel Richards, der sich selbst Iron Lad (Lad heißt Bursch, Anm.) nennt.

Er ist der Sohn von Fantastic-Four-Chef Reed Rchards und Sue Storm.

Doctor Victor Von Doom löst Thanos als Schurke ab

Jeder Film braucht einen Bösewicht und Thanos ist Geschichte. Das Hämmern könnte ein Hinweis auf seinen Nachfolger sein. In der deutschen Übersetzung der Comics heißt Von Doom auch Dr. Unheil oder Dr. Untergang. Er macht den Fantastic Four das Leben zur Hölle und trägt eine metallene Maske. Sollte Marvel Dr. Doom einführen, könnte es das Schmieden jener Maske gewesen sein, das Kinobesucher am Ende von "Avengers: Endgame" gehört haben.

