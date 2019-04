Eine komplette "Avengers: Endgame"-Szene ist online

Comic-Movie-Fans rund um den Globus fiebern dem großen Finale der "Avengers" entgegen. Am 24. April ist es (in Österreich, schon vor dem US-Release) endlich soweit: Das "Endgame" startet in den Kinos.

Verräterisches Merchandise zum Film flutet bereits jetzt die Spielzeuggeschäfte, in den Sozialen Medien läuft eine großangelegte Promo-Kampagne, und die Trailer des Action-Spektakels sammeln auf YouTube fleißig Klicks.

Wo warst du?!

Der neueste Clip wurde in der Frühstücksshow "Good Morning America" vorgestellt. Es ist eine komplette Szene aus der Comicverfilmung, in der Captain Marvel (Brie Larson) versucht, die Avengers zum Kampf gegen Thanos zu motivieren:

Dabei stößt die Superheldin nicht nur auf Zustimmung. Bruce Banner (Mark Ruffalo) mahnt zur Vorsicht, War Machine (Don Cheadle) fragt Captain Marvel geradeheraus: "Wo verdammt noch mal warst du die ganze Zeit?!"

Auf in den Kampf

Zur Erinnerung: Captain Marvel war erst in einem Kinofilm (2019) zu sehen. Der spielte im Jahr 1995 und endete damit, dass die Titelheldin sich in die Tiefen des Weltalls verabschiedete.

Auf die Frage von War Machine hat sie trotzdem die passende Antwort parat: "Es gibt eine Menge anderer Planeten im Universum. Und leider hatten sie nicht euch."

Als Thor (Chris Hemsworth) der "Neuen" seinen Segen gibt, scheint die Sache letztlich beschlossen: Die Avengers fordern Thanos ein weiteres Mal heraus.

Der Trailer von "Avengers: Endgame":





(lfd)