Beyoncé in neuem "The Lion King"-Trailer zu hören

In einem 40 Sekunden dauernden TV-Spot ist nun erstmals die Stimme von Beyoncé als Löwendame Nala zu hören. "Simba, you have to take your place as king", spricht die 37-Jährige. "We need you". Dazwischen sieht man aus früheren Trailern schon bekannte Szenen.

So sehr sich Fans über das erstmalige Hören der Stimme von Beyoncé auch freuten, wollen sie endlich auch Donald Glover als Simba reden hören. Das dürfte bald so weit sein, denn der Film startet am 19. Juli in den US-Kinos.

(baf)