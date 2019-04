Schwedischer Filmstar Bibi Andersson ist tot

Die Filmwelt trauert um die schwedische Darstellerin Bibi Andersson: Wie die "Washington Post" berichtet, starb die Schauspielerin am 14. April in Stockholm. Sie wurde 83 Jahre alt. Die Aktrice war seit einem Schlaganfall im Jahr 2009 in medizinischer Behandlung.

Andersson kennt man aus zahlreichen Filmen von Star-Regisseur Ingmar Bergman, darunter "Wilde Erdbeeren" (1957), "Das siebente Siegel" (1957) und "Persona "(1966).

Die Schwedin war bis 2009 als Schauspielerin tätig. 1963 wurde sie für ihre Rolle in "Schlafwagen-Abteil" des schwedischen Filmemachers Vilgot Sjöman mit dem Silbernen Bären auf der Berlinale ausgezeichnet.

Bibi Andersson

(LM)