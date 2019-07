Bill und Ted starten heute in ihr neues Abenteuer

Sie sind die schrägsten Zeitreisenden nach den "Time Bandits", sie cruisen in einer Telefonzelle in die Vergangenheit, und ihr Rock'n'Roll soll in der Zukunft den Weltfrieden sichern... Bill Preston (Alex Winter) und Ted Logan (Keanu Reeves) leisteten schon 1989 und 1991 Historisches, knapp drei Jahrzehnte später kehren sie in Originalbesetzung auf die große Leinwand zurück.

Teil drei ist schon lange geplant, wurde immer wieder verschoben, verworfen und gerüchteweise wiederbelebt. Bis jetzt hing das Schicksal der Sci-Fi-Komödie in der Schwebe, nun bestätigt Drehbuchautor Ed Solomon den Drehstart:

Den Weltfrieden haben Bill und Ted zu Beginn des Films noch nicht zustande gebracht. Ein Besucher aus der Zukunft bringt sie zurück auf den richtigen Pfad. Ein weltbewegender Song muss geschrieben werden, um die Menschheit zu retten. Dabei helfen auch die Töchter (Samara Weaving, Brigette Lundy-Paine) der Musiker und einige prominente Rockstars mit.

"Bill & Ted Face the Music" soll im August 2021 in den Kinos starten.

