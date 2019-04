Edinburgh 18. April 2019 12:49; Akt: 18.04.2019 13:04 Print

'Trainspotting 2'-Darsteller auf Straße erschossen

Bradley Welsh, der in "Trainspotting 2" die Rolle eines Milieu-Gangsters spielte, ist in der Nacht auf Donnerstag in Edinburgh in den Kopf geschossen worden.