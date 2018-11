Telefonsex-Nummer in Disney-Film geschummelt

Da errötet Schneewittchen und den sieben Zwergen entfleucht ein dreckiges Kichern: Im März 2019 soll der lang erwartete "Captain Marvel" in die Kinos kommen. Brie Larson nutzte ihre Position als Hauptdarstellerin und benützte ein Setfoto auf Instagram.

Sie wollte mit dem Bild, das sie an einem Münztelefon stehend zeigt, die Fans zum Wählen auffordern. Sie postete das Foto kurz vor dem Midterm Elections, doch statt einen Sturm auf die Wahllokale löste sie einen Shitstorm aus.

Zack & Cody plötzlich alles andere als jugendfrei

Schaut man sich den Münzfernsprecher genauer an (Foto mit besserer Auflösung gibt es hier), kann man die Nummer erkennen. Die Telefonnummer 1-800-654-2192 kommt schon in früheren Disney-Produktionen vor. In "The Suite Life of Zack and Cody" (Hotel Zack & Cody) sieht man sie in einer Werbung für das Tipton Hotel. Die Serie wurde 2005 erstausgestrahlt. Rief man damals die Nummer an, hörte man eine aufgezeichnete Nachricht von ABC zum fiktionalen Hotel in Boston.

Disney zahlt nicht mehr, Sexhotline nutzte die Chance

Das Telefon dürfte aus dem Requisiten-Fundus für "Captain Marvel" wieder ausgegraben worden sein. Woran keiner dachte, ist, zu kontrollieren, wer sich im Jahr 2018 meldet, wenn man die Nummer wählt. Disney dürfte irgendwann aufgehört haben, für die Hotline zu zahlen. Daraufhin hat eine Telefonsexfirma zugegriffen.

Spannend werden dürfte, ob die Telefonnummer am Münzfernsprecher noch zu sehen sein wird, wenn der Film im Kino ist. Wahrscheinlicher ist, dass seit das Hoppala bekannt wurde, ein fleißiger CGI-Mitarbeiter den Sexcontent sofort beseitigt hat.

Der Oma mitten in die Fresse

Allerdings durfte Captain Marvel im allerersten Trailer auch gleich einer Oma eine reinhaun. Vielleicht bleibt die Nummer also doch.



