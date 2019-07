Christoph Waltz kehrt als "Bond"-Bösewicht zurück

Christoph Waltz kehrt offenbar als "Bond"-Bösewicht Blofeld zurück: Wie "The Guardian" berichtet wurde er bei den Dreharbeiten in den "Pinewood Studios" gesichtet, in denen derzeit der 25-Teil des 007-Agententhrillers gedreht wird.

Insider lüftete das Geheimnis

Einem Besucher des Sets soll der Hollywoodstar zugeflüstert haben: "Du hast mich nicht gesehen. Ich bin nicht hier." Ein ausführender Produzent des Filmprojekts deutete die Rückkehr des Bösewichtes bereits in einem Interview mit der "Daily Mail" an. Er sagte: "Es gibt unerledigte Geschäfte zwischen Bond und Blofeld. Wenn ich dir mehr erzählen würde, müsste ich dich töten."

Bisher galt es als unwahrscheinlich, dass Waltz wieder an der Seite von 007-Darsteller Daniel Craig erscheinen würde, da er nach "Spectre" meinte, dass er nicht mit allen Teilen des Films zufrieden war.

Der neue "Bond"-Film soll im April 2020 ins Kino kommen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(LM)