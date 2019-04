Comedy-Expertin poliert "Bond 25"-Drehbuch auf

Der neue, noch titellose Bond-Film bleibt ein Sorgenkind. Zunächst zierte sich Daniel Craig, ein fünftes Mal in die Rolle von 007 zu schlüpfen. Dann verließ Regisseur Danny Boyle das Projekt, weil den Produzenten das Skript nicht gefiel, das der Filmemacher bei seinem langjährigen Geschäftspartner John Hodge in Auftrag gegeben hatte. Jetzt wird das bestehende Drehbuch (von Neal Purvis and Robert Wade) in letzter Minute umgemodelt.

Laut "Variety" gab Daniel Craig die Änderung in Auftrag. Er holte die Schauspielerin und Autorin Phoebe Waller-Bridge an Bord, die unter anderem die Serien "Fleabag" und "Killing Eve" kreierte. Craig war das Skript nicht humorvoll genug. Für neue Pointen soll nun Phoebe Waller-Bridge sorgen. Angeblich verschiebt sich der Produktionsstart von "Bond 25" dadurch nicht.

Daniel Craig als James Bond

(lfd)