Comic-Night-Tickets für "Spider-Man" gewinnen

Das "Endgame" ist ausgestanden, nun hat sich Peter Parker alias Spider-Man (Tom Holland) eine kleine Auszeit verdient. Aus dem Großstadtdschungel von New York geht es im Rahmen einer Schulexkursion nach Europa, wo Peter der smarten MJ (Zendaya) endlich seine Gefühle gestehen will.

Für Romantik bleibt jedoch wenig Zeit, denn Avengers-Boss Nick Fury (Samuel L. Jackson) reist Spidey hinterher, um ihn für eine wichtige Mission zu rekrutieren.

Infos zum Gewinnspiel

"Heute" und Cineplexx verlosen je 5 x 2 Comic-Night-Tickets für

die Millennium Kinowelt

das Cineplexx Auhof und

das Village Cinema

In allen drei Kinos startet die Comic Night von "Spider-Man: Far From Home" am 4. Juli um 20.30 Uhr. Zusätzlich zu den Tickets erhalten alle Gewinner ein Heineken Bier (ab 16 Jahre) und einen brandneuen ASH-Comic!

Der Trailer von "Spider-Man: Far From Home":

Das Gewinnspiel ist bis 3. Juli 2019 (08.00 Uhr) aktiv. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

