Das erste Poster zum neuen Joker-Film ist da!

Warner Bros. werkelt seit längerem an einem Joker-Film, der aber nichts mit den Batman-Filmen von Christopher Nolan ("The Dark Knight") oder dem Jared-Leto-Joker aus "Suicide Squad" zu tun hat.

Am Dienstag wurde das erste offizielle Kinoposter zum Film auf Instagram veröffentlicht.



Zu sehen ist Joaquin Phoenix als Joker, dazu die Tagline "Put on a happy face" ("Setz ein fröhliches Gesicht auf"). Glechzeitig kündigte Warner Bros. für morgen – Mittwoch – einen ersten Teaser-Trailer an.



