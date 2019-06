Der "Doctor Sleep"-Trailer bringt das Shining zurück

Als kleiner Bub überlebte Danny Torrance einen Winter im Overlook Hotel, der seinen Vater Jack den Verstand kostete. Wer sich die Geschichte in Erinnerung rufen will, kann in "The Shining" nachlesen oder Stanley Kubricks Verfilmung aus dem Jahr 1980 sichten.

Horror-Großmeister Stephen King gönnte dem Burschen schließlich sein eigenes Abenteuer. "Doctor Sleep" erschien 2013. In dem Roman versucht Danny als erwachsener Mann die junge Abra Stone zu beschützen, die wie er selbst eine übersinnliche Begabung (das sogenannte Shining) hat.

Die Sekte Der Wahre Knoten, die Kinder mit außergewöhnlichen Fähigkeiten tötet, um Unsterblichkeit zu erlangen, ist Abra auf der Spur. Nur Danny kann das Mädchen retten.

In der Verfilmung des Bestsellers schlüpft Ewan McGregor in die Rolle des Danny Torrance. Kyliegh Curran spielt Abra Stone, Rebecca Ferguson ist als Rose the Hat zu sehen. "Doctor Sleep" startet am 22. November 2019 in den österreichischen Kinos. Viel Vergnügen mit dem Trailer des Horrorthrillers:





(lfd)