Der erste Teaser Trailer von TOY STORY 4 ist da!

Endlich ist sie da, die erste Vorschau auf den vierten Teil der "Toy Story"-Saga. Pixar liefert eine kurze Synopsis gleich mit: Held Woody (im O-Ton von Tom Hanks gesprochen) bekommt einen neuen Schützling im Kinderzimmer. Forky ist eine zum Spielzeug umfunktionierte Gabel, die ihr neues Aufgabengebiet rein gar nicht zu schätzen weiß.

Der Versuch, Forky im Kollektiv der "Toys" willkommen zu heißen, geht kräftig daneben und führt zu einem wilden Roadtrip, auf dem sich Woody, die Familie Kartoffelkopf und Buzz Lightyear erneut beweisen müssen.

Beliebte Trickfilmreihe

Der Zauber der "Toy Story"-Filme liegt nicht nur in den liebevollen Animationen der zum Leben erwachten Spielsachen, sondern auch in ihrem Unterhaltungs-Potential für alle Altersklassen (man erinnere sich an die "Shining"-Anspielungen im ersten Teil). Kritiker und Publikum danken es mit Beifall. Teil drei spielte vor acht Jahren über eine Milliarde Dollar an den internationalen Kinokassen ein.

"Toy Story 4" startet am 3. Oktober 2019 in den österreichischen Kinos.



(lfd)