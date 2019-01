Neuer "Spider-Man"-Trailer kommt noch HEUTE

Ein paar glückliche Marvel-Fans durften sich den ersten Trailer des neuen Spidey-Films schon zu Gemüte führen. Am 8. Dezember 2018 wurde der Clip im Rahmen der brasilianischen Comic-Con gezeigt. Was in der Vorschau zu sehen ist, drang nicht an die Öffentlichkeit.

Lange müssen wir uns nun nicht mehr gedulden. Auf den vehement vorgetragenen Wunsch eines Twitter-Users, den Trailer endlich online zu stellen, hatte Hauptdarsteller Tom Holland am 13. Jänner scherzhaft mit einem "Ich schau mal, was ich tun kann" geantwortet.

Tags darauf dann die frohe Botschaft. "Ich schätze, das Gespräch lief gut..." schrieb der Schauspieler auf Instagram und kündigte die Veröffentlichung des Trailer für den 15. Jänner um 5.45 Uhr PST an. Nach mitteleuropäischer Zeit ist das 14.45 Uhr. Der Trailer kommt also in Kürze!

Der Clip könnte einige spannende Fragen beantworten. Ist "Far From Home" ein Prequel, das vor Spideys Einsatz in "Avengers: Infinity War" spielt? Oder bekommen wir womöglich Hinweise auf den Ausgang von "Avengers: Endgame"? Und hat vielleicht Bösewicht Mysterio (Jake Gyllenhaal) seinen ersten Auftritt in der Vorschau?

"Spider-Man: Far From Home" startet am 5. Juli 2019 in den österreichischen Kinos.



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lfd)