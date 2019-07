Der erste Trailer zum "Mulan"-Realfilm ist da

Eine der kommenden Realverfilmungen von Disney-Klassikern ist "Mulan". Die chinesische Legende um ein Mädchen, dass sich seiner traditionellen Frauenrolle widersetzt und Kriegerin wird, war 1998 ein großer Erfolg. Nun hat Disney den ersten Trailer veröffentlicht.

Der Trailer zeigt bereits einiges an Action, die an Klassiker wie "Hero" erinnert. In der Hauptrolle ist die chinesische Schauspielerin und Sängerin Liu Yifei zu sehen.

"Mulan" wird 2020 in die internationalen Kinos kommen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(hos)