Der größte Kino-Hype, von dem Ihr nichts wusstet

In den USA war "The Goldfinch" (deutscher Titel: "Der Distelfink") eine große Nummer. Nachdem Donna Tartts Roman aus dem Jahr 2013 als Meisterwerk gefeiert und mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnet wurde, war eine Verfilmung nur eine Frage der Zeit. Die Studios balgten sich um die Rechte, Hollywood-Stars ritterten um die Hauptrolle.

Warner Bros. und Ansel Elgort machten am Ende das Rennen. Letzterer verkörpert den Restaurator Theodore, der bei einem Anschlag im New Yorker Metropolitan Museum seine Mutter verloren, dabei aber auch das Gemälde "Der Distelfink" gestohlen hat. Das Bild begleitet Theo seine Kindheit und Jugend hindurch. Als es ihm genommen wird, versucht er alles, um es zurückzubekommen.

Neben Ansel Elgort sind unter anderem auch Nicole Kidman, Jeffrey Wright und "Stranger Things"-Star Finn Wolfhard in "Der Distelfink" (Originaltitel: "The Goldfinch") zu sehen. Der Film startet am 27. September 2019 in den österreichischen Kinos. Viel Vergnügen mit dem neuen Trailer:





(lfd)