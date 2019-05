Der internationale X-Men Day wird am 13.5. gefeiert

Mit "X-Men" nahm im Jahr 2000 die moderne Comic-Movie-Ära ihren Anfang. Fünf weitere Filme über die Mutanten aus den Marvel-Comics (sowie drei gesonderte Spin-offs über Wolverine) kamen seither in die Kinos. Anfang Juni ist der insgesamt siebente Actioner an der Reihe.

Jean Grey ("Game of Thrones"-Star Sophie Turner) wird zur mächtigen Dark Phoenix, die ihre übermenschlichen Kräfte nicht länger in Zaum halten kann und die gesamte Menschheit zu vernichten droht. Es liegt an Jeans alten Freunden, unter anderem Professor Charles Xavier (James McAvoy) und die Formwandlerin Mystique (Jennifer Lawrence), die junge Frau aufzuhalten.

Der Trailer von "X-Men: Dark Phoenix":

Ein Tag für die X-Men und ihre Fans

Im Vorfeld des Kinostarts widmet die Produktionsfirma Twentieth Century Fox der "X-Men"-Reihe ein umfangreiches Bonus-Programm. Am 13. Mai 2019 wird der internationale X-Men Day ausgerufen und das Franchise 24 Stunden lang in den Sozialen Medien gefeiert.

Q-&-A-Runden mit den Hauptdarstellerinnen und Hauptdarstellern der "X-Men"-Filme werden live übertragen, nicht im Handel erhältliche Goodies und Requisiten (Magnetos Helm, Professor Xaviers Rollstuhl, etc) verlost, Fan-Art-Poster präsentiert und vieles mehr.

Den Livestream finden Sie am 13. Mai auf "heute.at". "X-Men: Dark Phoenix" startet am 7. Juni 2019 in den österreichischen Kinos.



