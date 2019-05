Der neue He-Man zeigt sich gern in Unterwäsche

Bei der Macht von Grayskull – ER hat die Kraft! Noah Centineo tritt in die Fußstapfen von Action-Ikone Dolph Lundgren und verkörpert Prinz Adam von Eternia alias He-Man in der Neuverfilmung von "Masters of the Universe". Der junge Schauspieler bestätigte die Rolle in der "Tonight Show".

"Ist das Gerücht wahr, das ich gehört habe, dass du vielleicht... spielst du He-Man?" fragte Moderator Jimmy Fallon (44) seinen Gast. Centineo antwortete mit einem schlichten "Ja" und einem breiten Grinsen im Gesicht. Über den Plot des Films, der auf den gleichnamigen Actionfiguren des Spielzeugherstellers Mattel basiert, verriet der 22-Jährige noch nichts.

Dafür bestätigte Centineo, dass eine Fortsetzung von "All the Boys I Loved Before" in Arbeit ist. Die Netflix-Teenie-Romanze hatte Centineo vor acht Monaten berühmt gemacht. Er wird auch im Sequel zu sehen sein.

Muskeln und Unterwäsche

Was Centineos Rolle in "Masters of the Universe" anbelangt, sind viele Fans der Actionfiguren sowie der ersten Kinoadaption ein wenig skeptisch. In puncto Muskelmasse kann der Mime nämlich weder mit dem Plastik-He-Man, noch mit Vorgänger Dolph Lundgren mithalten.

Das knappe Outfit dürfte dem 22-Jährigen aber trotzdem stehen. Zum einen hat Noah Centineo bereits Erfahrung als leicht bekleidetes Model (für Calvin Klein), zum anderen gestand er Jimmy Fallon scherzhaft: "Ich habe eine Affinität dafür, mich in meiner Unterwäsche zu zeigen."

Noah Centineo soll He-Man spielen

"Masters of the Universe" hat noch keinen Starttermin.

