Die Oscar Nominierungen 2019 im Livestream

Am 24. Februar werden im Dolby Theater von Los Angeles die prestigeträchtigsten Filmpreise der Welt vergeben. Wer gewinnt, entscheiden die Mitglieder der Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Am 22. Jänner gibt die Institution die Liste der Nominierungen bekannt. Der Livestream startet um 14.20 Uhr.

Ein Geheimfavorit hat sich mittlerweile zum großen Sieganwärter gemausert: "Green Book" räumte drei Golden Globes und den Hauptpreis der Producers Guild Awards ab, mit Oscar-Nominierungen in den Hauptkategorien (Regie, Drehbuch, Darsteller) ist also zu rechnen. Eine ausführliche Filmkritik und den Trailer finden Sie HIER.

Filmbiografien, Lady Gaga und Glenn Close

Gute Chancen, sprich viele Nominierungen dürfen sich auch die Biopics "The Favourite", "Vice" und "Bohemian Rhapsody" ausrechnen. Ebenfalls zum Favoritenkreis zählt Bradley Coopers "A Star Is Born". Für die Oscar-Nacht wird ein Duell zwischen Hauptdarstellerin Lady Gaga und Glenn Close ("Die Frau des Nobelpreisträgers") erwartet. Sechsmal ging Close bei der Vergabe der Academy Awards leer aus, nun könnte sie die kleine Goldstatue erstmals mit nach Hause nehmen.

