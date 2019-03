Die Teenie-Hexen der Neunziger zaubern wieder

"Ein Remake des übernatürlichen Teenie-Thrillers aus dem Jahr 1996", heißt es in der offiziellen Synopsis der Neuauflage (via "Dazed"). "Als sie in eine neue Schule kommt, freundet sich Hannah mit Tabby, Lourdes und Frankie an und wird schnell zum vierten Mitglied ihrer Clique. Bald entdeckt Hannah, dass sie dem Quartett aus unbekanntem Grund große Macht verleiht."

Eines ist also schon klar: Die Namen der Protagonistinnen sind nicht mehr dieselben. Statt Sarah (Robin Tunney), Nancy (Fairuza Balk), Bonnie (Neve Campbell) und Rochelle (Rachel True) hexen nun Hannah, Tabby, Lourdes und Frankie.

Regie führt Zoe Lister-Jones. Die Schauspielerin ("Life in Pieces", "New Girl") gab 2017 mit "Band Aid" ihr Debüt hinter der Kamera. Zur Besetzung von "The Craft" gibt es aktuell noch keine Informationen.

(lfd)