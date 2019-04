Die neue Addams Family stellt sich im Trailer vor

Noch nie war das Fürchten so sehr zum Lachen! Die Mitglieder der Addams Family sehen aus wie Schreckgespenster, Okkultisten und Meuchelmörder, sind aber einfach nur schräge Außenseiter, die nicht nur Gruftstimmung, sondern auch unsterbliche Lebensfreude verbreiten.

Die schaurige Villa der Addams Family, früher eine Irrenanstalt, mit einem Friedhof im Garten und tödlichen Fallen in den verwinkelten Korridoren, ist ab Herbst 2019 wieder bewohnt.

Die TV-Serie aus den Sechzigern wird als Animationsfilm zu neuem Leben erweckt. Superstars leihen den Charakteren ihre Stimmen, darunter etwa Charlize Theron (als Morticia), Oscar Isaac (als Gomez), Chloë Grace Moretz (als Wednesday) und "Stranger Things"-Star Finn Wolfhard (als Pugsley).

"The Addams Family" startet am 31. Oktober 2019 in den österreichischen Kinos.



