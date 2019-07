Die tödlichste Hochzeit seit der "Red Wedding"

An Novercaphobie, der Angst vor der Schwiegermutter, leidet Grace (Samara Weaving) zwar nicht, am Abend ihrer Hochzeit zeigt die Mutter (Andie MacDowell) ihres Bräutigams (Mark O'Brien) jedoch plötzlich eine furchteinflößende Seite. Gemeinsam mit der gesamten, frisch angeheirateten Sippschaft macht die noble Dame plötzlich Jagd auf Grace.

Die junge Braut erkennt erst spät, dass das etwas seltsame Versteckspiel, das ihr als harmloser Initiationsritus verkauft wurde, tödlicher Ernst ist. Zum Glück sind ihre Gegner keine geübten Killer und erlegen versehentlich mehrere Dienstboten statt des eigentlichen Ziels. Als Grace eine Waffe in die Finger bekommt, dreht sie den Spieß kurzerhand um.

"Ready or Not – Auf die Plätze, fertig, tot" startet am 27. September in den österreichischen Kinos. Viel Spaß mit dem ersten Trailer der Horror-Komödie:

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lfd)