Diese Superhelden hat Stan Lee erfunden

Die Helden, die im September 1963 erstmals gemeinsam als "Avengers" auftraten, hat alle er entworfen (an Captain America war er nicht beteiligt, doch der stieß erst im vierten Heft zur Truppe). Die X-Men gehen auf sein Konto. Auch Spider-Man entstammt dem Hirn von Stan Lee.

Am 12. November verstarb der Comic-Autor im Alter von 95 Jahren in Los Angeles. Wir werfen einen Blick auf seine bekanntesten Superhelden. Unsere Bildstrecke (siehe oben) gibt einen Einblick in Lees umfassendes Werk.

Stan Lee



(lfd)