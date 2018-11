Disneys "Dumbo" hebt im neuen Trailer ab

Wegen seiner enormen Ohren wird der kleine Dumbo gehänselt, man pinselt ihm ein Clowns-Make-up ins Gesicht und dann landet seine Mutter auch noch zu Unrecht im Elefantenknast. Trotzdem wird der schüchterne Kleine im Disney-Film aus dem Jahr 1941 zur fantastischsten Sensation seit es Manegen gibt.

Tim Burton haucht dem fliegenden Elefanten nun neues Leben ein. Auf die beliebtesten Szenen des Originals verzichtet er nicht. Im offiziellen Trailer der Realverfilmung kommen etwa schon die Rüsselumarmung zwischen Dumbo und seiner Mutter sowie die "Zauberfeder" des jungen Dickhäuters vor.

Der offizielle Trailer von "Dumbo":

Der Plot der Neufassung ist trotzdem ein wenig anders. Mit V. A. Vandevere (Michael Keaton) gibt es etwa einen neuen Bösewicht, der Dumbo in seinem Mega-Vergnügungspark "Dreamland" ausbeuten will. Neben Keaton sind unter anderem auch Colin Farrell, Eva Green und Danny DeVito in dem Familienfilm zu sehen.

"Dumbo" startet am 4. April 2019 in den österreichischen Kinos.

