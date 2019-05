1. Trailer: Der König kommt nach "Downton Abbey"

Downton ist in Aufruhr, der König und die Königin von England kündigen sich an. Aber mit ihm kommt auch das Verderben in Form seines hochnäsigen Butlers, der das Personal des Herrenhauses wie Dreck behandelt. In höchster Not wendet sich die Herrschaft an Butler Carson (Jim Carter).

Während man sich in Küche und Co. zum Gegenschlag rüstet, ist auch im Salon nicht alles eitel Wonne.

Alle Lieblinge der Erfolgsserie sind wieder mit dabei. Und die Dowager Countess of Grantham (Maggie Smith) kann sich selbst vor dem König nicht verkneifen, einen trockenen Spruch loszulassen.

Der erste offizielle Trailer



"Downton Abbey" kommt am 19. September 2019 in Österreichs Kinos.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lam)