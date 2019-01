Drehbuchautor bestätigt "Eastern Promises 2"

Die Szene ist einfach unvergesslich: Nikolai (Viggo Mortensen), ein aufsteigender Stern am Nachthimmel der Russenmafia in London, wird in ein Dampfbad gelockt und von zwei Killern attackiert. Nackt setzt er sich zur Wehr und bringt die beiden Angreifer in einem grausigen, wirklichkeitsgetreuen Kampf um.

"Eastern Promises" gilt für viele Thriller-Fans als Kult. Lange ist schon von einem Sequel die Rede, nun dürfte es endlich produziert werden. In einem Interview mit "Collider" bestätigte Drehbuchautor Steven Knight, dass das Skript zu "Eastern Promises 2" fertig sei und der Drehstart kurz bevor stehe. Noch in diesem Jahr soll die erste Klappe fallen. Viggo Mortensen (derzeit in "Green Book" zu sehen) wird in der Fortsetzung aber nicht zu sehen sein. Steven Knight verfasste das Drehbuch bereits vor einigen Jahren, änderte es aber kürzlich "wegen der Aktualität der ganzen russischen Sache" ein wenig ab.

Neben dem Skript von "Eastern Promises" schrieb Knight unter anderem auch "Dirty Pretty Things" (2002, Oscar-Nominierung), "Seventh Son" (2014), "Verschwörung", sowie die Serien "Peaky Blinders" und "Taboo". Die Drehbücher für die zweite Staffel von "Taboo" hat Knight beinahe fertig. Es kommen acht weitere Folgen, wieder mit Tom Hardy in der Hauptrolle. Eine dritte Season ist ebenfalls geplant.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lfd)