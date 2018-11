Ducky und Bunny lachen über "Toy Story 4"-Teaser

Nachdem Pixar nun endlich den ersten Teaser für den vierten Teil des animierten Spielzeug-Abenteuers veröffentlicht hat, schießt man gleich einen zweiten hinterher.

In dem kurzen Clip machen sich die beiden neuen Charaktere Ducky und Bunny über Woody und Buzz Lightyear lustig. Gesprochen wird das flauschige Duo vom Komiker Keegan-Michael Key und Jordan Peele (Regisseur von "Get Out").

Obwohl man jetzt schon zwei Teaser zu sehen bekommen hat, ist nicht klar, worum genau es in "Toy Story 4" genau gehen wird. Eine Handlung lässt sich noch nicht herauslesen.

"Toy Story 3" markierte das Ende der Geschichte von Woody und Andy. "Aber genau wie im echten Leben ist jedes Ende gleichzeitig auch ein Neuanfang. Woody in einem neuen Kinderzimmer mit neuen Spielsachen und einem neuen Kind ist etwas, das wir noch nie voreher gesehen haben", schürt Regisseur Josh Cooley die Erwartungen.

(baf)